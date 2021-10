Trévières. Démission du conseiller départemental Laurent Aubry, élection partielle en juin

Il était le suppléant du conseiller départemental du canton de Trévières, Jean-Pierre Richard, décédé en décembre 2015. Laurent Aubry a décidé de ne pas poursuivre son mandat. Sa démission entraîne une élection partielle. Ce sera les 12 et 19 juin prochains.

La droite et le centre annoncent ce lundi 9 mai 2016 faire front commun en soutenant les candidatures de Patrick Thomines (Les Républicains), président de l’intercom de Trévières et maire de Colleville-sur-Mer, et de Jean-Paul Montagne (UDI), vice-président d’Isigny-Grandcamp Intercom et maire de Grandcamp-Maisy.

Depuis les dernières élections départementales, en mars 2015, chaque canton est représenté par binôme composé d’une femme et d’un homme. A Trévières, Patricia Gady Duquesne, élu aux côtés de Jean-Pierre Richard, poursuit, elle, son mandat.