Football. Ligue1 : Caen s'impose à Nantes

Avec sa victoire face au FC Nantes (Loire-Atlantique) 2 à 1, à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1, samedi 7 mai 2016, le Stade Malherbe de Caen (Calvados) a assuré l'essentiel.

En ouvrant le score dans les premières minutes (5'), Rodelin a mis le Stade Malherbe en très bonne position dans cette rencontre. En doublant la mise juste avant la mi temps, Andy Delort a, quant à lui, mis les Normands à l'abri, même si les Nantais allaient réduire la marque en fin de rencontre par Bedoya.

Le Top 10 quasiment assuré

Les Caennais n'avaient plus gagné depuis le 19 mars (3 défaites et 2 nuls), mais en l'emportant en Loire-Atlantique, ils sont désormais 8es du classement à une journée de la fin du championnat, et quasiment assurés d'une place dans les 10 premiers de cet exercice 2015-2016 de la Ligue 1.

Le dernier match pourrait même permettre aux joueurs de Normandie de dépasser Rennes. Il faudra pour cela se défaire de Bordeaux à D'Ornano le 14 mai à 21 heures. Un match à suivre en direct sur la radio Tendance Ouest et tendanceouest.com.