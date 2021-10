Paris (AFP). Nuit Debout: 51% des Français en faveur du mouvement citoyen

Le nombre de supporters affiche une baisse de onze points par rapport à un même sondage Odoxa réalisé les 7 et 8 avril: ils étaient alors 60% à se dire favorables au mouvement.

Parmi les sympathisants de droite, les opposants à Nuit debout montent à 61% alors que la majorité (57%) des sympathisants de gauche soutiennent le mouvement, d'après le nouveau sondage réalisé pour l'émission "Ce qu'il fallait décrypter" sur iTÉLÉ.

En outre, un peu plus de la moitié des Français réclame l'interdiction de Nuit debout, au vu des dégâts et violences qui ont eu lieu en marge du rassemblement parisien à République. A la question "à propos du mouvement Nuit debout, certains estiment qu'il faut désormais l'interdire compte tenu des risques et des dégâts engendrés, êtes-vous d'accord avec eux?", 54% des personnes interrogées répondent oui.

Parmi les sympathisants de droite, ils sont 70% à réclamer cette interdiction contre 43% chez les sympathisants de gauche.

L'enquête Odoxa a été réalisée par internet les 5 et 6 mai auprès d'un échantillon de 1.011 personnes de 18 ans et plus.

Lancé le soir du 31 mars, le mouvement spontané Nuit debout est apparu dans la foulée de rassemblements convoqués par des organisations syndicales, étudiantes et lycéennes pour demander le retrait du projet de loi travail.

Depuis, plusieurs dizaines ou centaines de personnes selon les soirs se rassemblent place de la République à Paris et les questions abordées par les citoyens pendant les assemblées générales ou les groupes de parole qui s'y tiennent dépassent largement l'opposition initiale à la loi El Khomri.