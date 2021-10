Football à Rouen : une affiche Nigéria-Mali au stade Diochon

Match de gala vendredi 27 mai au stade Robert Diochon du Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Habitués à supporter le FC Rouen ou Quevilly Rouen Métropole, les spectateurs pourront voir un match international, Nigéria-Mali. Deux équipes qui jouent ou ont récemment joué les premiers rôles lors de la Coupe d'Afrique des Nations.

Alain Giresse, John Obi Mikel et l'armada de la Ligue 1

Le Mali, coaché par l'ancien international français Alain Giresse, alignera de nombreux joueurs de Ligue 1, des Bordelais Abdou Traoré et Cheick Diabaté au Nantais Birama Touré en passant par le Monégasque Adama Traoré. Quant au Super Eagles du Nigéria, ils seront portés par le milieu défensif de Chelsea John Obi Mikel et les attaquants Obafemi Martins (Shanghaï) et Alex Iwobi (Arsenal).

La billetterie sera ouverte au stade le jour du match : 12€ plein tarif, gratuit pour les - 12 ans.