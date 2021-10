Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Pain cuit au four traditionnel

Remonté grâce aux bénévoles passionnés du Centre d'Histoire Sociale, cet ancien four à pain reprend ses fonctions une fois par mois pour une cuisson traditionnelle de pain et de brioche : un régal !

Pratique. Vendredi 6 mai à partir de 15h. Moulin de la Pannevert à Rouen. Tarif 3€. www.expotec103.fr

- Les 20 ans du Kalif

École de musique, local de répétition et salle de concert, Le Kalif fête cet anniversaire avec une opération portes ouvertes et des concerts gratuits, tout au long de la journée, privilégiant les groupes locaux.

Pratique. Samedi 7 mai, à partir de 10h jusqu'à 2h du matin. Le Kalif à Rouen. gratuit. www.lekalif.com

- Le cimetière Monumental

Dominant Rouen, le cimetière Monumental, qui connut son apogée au XIXe siècle, conserve les tombes de prestigieux personnages rouennais, de Verdrel à Flaubert et de Pouchet à Duchamp : toute une histoire !

Pratique. Samedi 7 mai à 10h30. Cimetière Monumental à Rouen. Tarifs 5 à 7€. www.rouentourisme.com

- Une soirée pour les groupes locaux

Dans le cadre du festival Curieux Printemps, la Métropole et la Ville de Rouen présentent des groupes normands prometteurs lors de cette soirée découverte dont Manu Lanvin sera la tête d'affiche.

Pratique. Samedi 7 mai à 20h30. La Traverse à Cléon. Tarifs 14 à 16€. Tél. 02 35 81 25 25

- Un dimanche au potager

Au cœur des jardins familiaux de Petit-Couronne, offrez-vous une parenthèse bucolique avec pique-nique musical, tour de chant potager, siestes avec Bach ou encore spectacle clownesque : un souffle d'air frais.

Pratique. Dimanche 8 mai de 12 à 18h. Jardins familiaux, Petit-Couronne. Entrée libre. Tél. 02 35 52 93 93

- Hélios Azoulay rejoue la musique des camps

Comme chaque 8 mai - commémoration de la victoire lors de la 2nde Guerre mondiale - le compositeur Hélios Azoulay propose un spectacle hors-norme où il interprète la musique jouée dans les camps de concentration.

Pratique. Dimanche 8 mai, à 17h, au temple Saint-Éloi à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 52 93 93

- Génération Live

Le deuxième mardi de chaque mois, le Théâtre du Présent accueille sur scène des amateurs désireux de faire connaître leurs talents toutes disciplines confondues : une soirée toujours riche en surprises.

Pratique. Mardi 10 mai à 20h. Théâtre du présent à Mont-Saint-Aignan. Tél. 06 26 59 66 20

- Théâtre intime en plein air

Nouvelle expérience théâtrale menée par la Cie Le Ballon Vert, Octopus entraîne le spectateur au cœur de l'intime grâce à un système de casque audio qui narre l'histoire interprétée sur place par les comédiens.

Pratique. Samedi 11 mai à 15h. Quartier des Sapins à Rouen. Tarif 3€. Tél. 02 35 98 45 05

- Troy Von Balthazar au 3 Pièces

Fidèle au rendez-vous, l'Américain leader de Chokebore revient à Rouen pour la cinquième fois à l'occasion de la sortie de son nouvel album solo Knights of something : une balade mélancolique et exaltante.

Pratique. Mercredi 11 mai à 21h. Le 3 Pièces à Rouen. Tarifs 6 à 8€. www.europeandco.com

- La soul audacieuse de Lee Fields

Sur scène depuis la fin des années 60, Lee Fields doit sa longévité à sa faculté de renouveler sans cesse son genre. Avec The Expressions, il donne naissance à Emma Jean, un nouvel album entre tradition et modernité.

Pratique. Jeudi 12 mai à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 8 à 24€. www.le106.com

- Nougaro sous un nouveau jour

Le groupe Emma and Co met en scène une quinzaine de titres inoubliables du chanteur dans La formidable histoire d'amour de Nougaro et de Marie-Christine.

Pratique. Jeudi 12 mai à 20h30. Théâtre de l'Almendra à Rouen. Tarif 10€. Tél. 02 35 70 52 14

- Portraits de William Klein

Portraitiste hors du commun, le photographe américain prend plaisir à saisir les regards face caméra et témoigne de la complicité qui peut spontanément s'instaurer entre le photographe et son modèle.

Pratique. Jusqu'au 24 juillet. Abbatiale Saint-Ouen à Rouen. www.normandie-impressionniste.fr