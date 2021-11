La bonne période pour les asperges

Asperges marinées au barbecue

Pour 4 personnes

Préparation : 40 mn

Cuisson : 5-10 mn



1 kg d’asperges vertes (env. 24 asperges)

10 cuil. à soupe de sauce wok asiatique (de type Sukiyaki Kikkoman)

Quelques feuilles d’estragon

3 cuil. à soupe d’huile de noix

8 tranches de jambon cru

8 tranches de fromage à pâte demi-molle

Pour la mayonnaise :

1 jaune d’œuf, 2 cuil. à soupe de moutarde

1 cuil. à soupe de vinaigre

125 ml d’huile de colza

3-4 cuil. à soupe de sauce soja à teneur réduite en sel

Laver et éplucher les asperges. Faire bouillir 1,5 litre d’eau, le sucre et 3 cuillères à soupe de sauce wok, y faire cuire les asperges environ 10 minutes, puis les égoutter. Mélanger le reste de la sauce wok avec l’estragon et l’huile de noix et répartir sur les asperges.

Envelopper les asperges trois par trois avec une tranche de fromage, puis une tranche de jambon, les disposer sur une barquette alu et faire cuire au barbecue environ 5-10 minutes.

Pour préparer la mayonnaise, battre le jaune d’œuf, la moutarde et le vinaigre.

Incorporer progressivement l’huile et assaisonner de sauce soja à teneur réduite en sel.