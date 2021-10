Manu, Mia ou Patrick, qui est sacré Nouvelle Star 2016 sur D8 ?

Quelques minutes après le début de prime, Manu est éliminé il ne resta plus que Mia et Patrick. Lui avait déjà participé à une précédente édition de Nouvelle Star, mais n'avait pas réussi à atteindre un tel niveau dans la compétition.

Pour convaincre le public et les téléspectateurs, il décide de s'attaquer à l'un des classiques du rock de Franz Ferdinand "Take me Out" et le jury est unanime, il lui accorde quatre bleus. Pour son deuxième passage sur scène il chante sur "Talk to Me" de Yodelice, là encore tout est bleu.

Mia a choisi, elle aussi, de chanter rock en reprnenant "Sail" d'Awolnation et elle assure comme une pro, comme si elle avait fait ça toute sa vie et se voit offrir quatre bleus elle aussi tout comme sur son deuxième passage en interprétant "Quant C'est" de Stromae.

Mais finalement à l'issue du vote du public, c'est Patrick qui remporte cette édition, sous une pluie de confettis.