Un SDF tabassé par un vigile dans une gare : la vidéo virale

Les images choquent la Toile et deviennent virales. La vidéo, filmée par un amateur, montrant un SDF tabassé lundi 2 mai 2016 en gare d'Amiens (Somme) font le tour du web. Trois jours plus tard, elle a déjà été vue plus de deux millions de fois.

Frappé au sol, à plusieurs reprises

Dans cette vidéo, on voit un agent de sécurité d'une société privée rattachée à la SNCF frapper à coups de pied un marginal, et ce, à de nombreuses reprises. Bien qu'au sol, la victime continue d'être agressée. Contacté par Francetv Info, l'auteur de la vidéo raconte comment il s'est retrouvé face à cette situation.

Comme tous les matins, j'allais chercher mes clopes à la gare quand j'ai vu le vigile s'énerver contre ce SDF que je croise régulièrement, raconte-t-il à nos confrères. Il l'a d'abord frappé dans le Photomaton, sans doute pour être moins vu, puis deux personnes ont tenté de l'arrêter. C'est à ce moment-là que j'ai filmé. Si on voit le SDF tituber, ce n'est pas à cause de l'alcool, mais des coups répétés.

Enquête de la SNCF

La SNCF a été alertée par le témoin. Elle a indiqué que "le comportement de cet agent d'une société privée de sécurité est inacceptable et répréhensible. SNCF mène une enquête sur le sujet auprès de son prestataire avec toute la sévérité qui s'impose", précise BFMTV.

"Il a perdu son sang-froid", poursuit l'entreprise, qui souligne toutefois que le vigile a "peut-être été provoqué… L'homme [frappé] traîne très souvent à la gare et embête les voyageurs ou les agents de sécurité… Les circonstances expliquent que l'agent n'ait pas su se contenir, mais ça ne l'excuse pas absolument".