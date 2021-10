Alicia Keys : découvrez son nouveau hit "In common"

Alicia Keys nous avait manqué sur la scène musicale. Son album "Girl on Fire", vendu à plus d'1.5 millions d'exemplaires, est en effet sorti il y a 4 ans déjà! Elle a quand même écrit quelques chansons pour la télévision ou le cinéma entre deux, mais insuffisant pour ses fans.

2016 est pleine de projets pour la jeune maman avec sa venue le 28 mai prochain pour la finale de la ligue des champions à Milan. Avant le match entre l'Atletico Madrid et son adversaire (ce mercredi 4 mai à 10h30, nous ne savons pas encore qui du Real Madrid ou manchester City se qualifiera), elle chantera en effet pour l'ouverture de ce grand rendez-vous sportif.

Et puis en Automne, ce sera ce que tout le monde attend: la sortie de son 6ème album. A la production, on pourra retrouver Pharrell Williams qui ne tarit pas d'éloges sur le nouveau projet de la chanteuse. Beaucoup plus surprenant, son fils Egypt, 5 ans, figurera aussi dans l'équipe de production!! Son rappeur de père l'accompagne dans sa démarche, mais il a déjà travaillé sur d'autres productions, comme une mixtape de Kendrick Lamar...

Alicia Keys a révélé que son album sera très engagé, notamment contre l'inégalité et les préjugés, à l'image de la démarche de Beyoncé dans Lemonade. Ecoutez "In common", un titre aux sonorités RnB/soul mais plutôt classé pop.