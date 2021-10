Les Rollings Stones, Paul McCartney, Bob Dylan et Roger Waters réunis dans un même festival

Le festival Desert Trip réunira les 7, 8 et 9 octobre 2016 six grandes icônes du rock. Lors du premier jour, Bob Dylan et les Rolling Stones occuperont la scène, suivis le lendemain par Paul McCartney et Neil Young. Roger Waters des Pink Floyd et The Who concluront l'événement organisé à Indio en Californie, décor du célèbre Coachella Festival.

Les billets seront mis en vente le 9 mai prochain sur le site Deserttrip.com à des prix démarrant à 199$ (173€) pour une journée sur place. Ceux qui souhaiteraient assister à l'ensemble des concerts devront débourser entre 347€ et 1390€.