Malherbe - Dumas : "Niang en Angleterre ? C'est des conneries !"

Dans son édition de ce jeudi, le quotidien sportif L'Equipe bien connu pour faire circuler les rumeurs de transferts en cette pèriode de mercato estival, a fait savoir que la Premiere League anglaise s'intéresserait de près au jeune attaquant de 16 ans du Stade Malherbe, M'Baye Niang. Le club londonien de Tottenham serait notamment sur les rangs.

"Impossible" à ce matin fait savoir son coach à Caen, Franck Dumas. Et pour une raison simple. Un joueur français de moins de 18 ans et sous contrat ne peut pas être transféré à l'étranger tant qu'il est mineur. Le règlement de la Fifa précise quelques exceptions à la règle cependant (Voir ci-après).

Franck Dumas a cependant préféré rappelé que le football était plein d'escrocs. Ecoutez sa réaction ci-dessus.

Règlement de la FIFA en matière de transfert des mineurs

Article 19 Protection des mineurs

1. En principe, le transfert international d’un joueur ne sera autorisé que

si le joueur est âgé de 18 ans au moins.

2. Les trois dérogations suivantes s’appliquent :

a) si les parents du joueur s’installent dans le pays du club, pour des

raisons étrangères au football ; ou

b) si le transfert a lieu à l’intérieur de l’Union européenne (UE) ou

au sein de l’Espace Economique Européen (EEE), pour les joueurs

âgés de 16 à 18 ans. Le nouveau club devra respecter les principes

suivants :

i. le club est tenu d’élaborer un projet pour la formation sportive

et pour l’éducation adéquate du joueur au plus haut niveau

national ;

ii. le club est tenu de garantir au joueur, en plus d’une formation

sportive, une éducation académique, scolaire et/ou une formation

professionnelle qui lui permettra d’exercer une autre

profession à la fi n de sa carrière de footballeur professionnel ;

iii. par ailleurs, le club est tenu de tout mettre en oeuvre afi n d’offrir

un encadrement optimal au joueur (hébergement optimal

dans une famille d’accueil ou dans le centre du club, mise à

disposition d’un tuteur au sein du club etc.) ;

iv. au moment de l’enregistrement d’un tel joueur, le club doit

fournir à l’association concernée les preuves qu’il est à même

de respecter les dispositions et obligations précitées ; ou

c) si le joueur vit tout au plus à 50 km d’une frontière nationale et

si le club auprès duquel le joueur souhaite être enregistré dans

l’association voisine se trouve à une distance de 50 km maximum

de la frontière. La distance maximale entre le domicile du joueur

et le club doit être de 100 km. En outre, le joueur doit continuer à

habiter chez ses parents. Les deux associations concernées doivent

donner leur accord exprès au transfert.

3. Les mêmes principes s’appliquent au premier enregistrement dans un

club des joueurs dont la nationalité est différente de celle du pays dans

lequel ils demandent à être enregistrés pour la première fois.

4. Chaque association doit faire en sorte que le présent article soit respecté

par ses clubs.

5. La Commission du Statut du Joueur est habilitée à trancher tout litige

lié au présent article et prendra les sanctions appropriées en cas d’enfreinte

de ce dernier.