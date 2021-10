Michel Marquer, nouveau sous-préfet du Cotentin

Comme le veut la tradition, Michel Marquer, nouveau sous-préfet de Cherbourg, a déposé une gerbe devant le monument aux morts du jardin public, lundi 2 mai, à l'occasion de sa prise de fonction.

Cet ancien officier de la marine marchande a occupé plusieurs fonctions dans le domaine maritime, et notamment celle de directeur adjoint du Cross Corsen Ouessant, qui coordonne les secours en mer en Bretagne. Il a également travaillé aux affaires maritimes de Morlaix, mais aussi au centre de sécurité des navires de Brest.

Il est arrivé à Cherbourg lors d'un week-end ensoleillé, animé par le salon du nautisme. "J'ai été agréablement impacté par l'ambiance qu'il y avait en ville. J'ai vu un Cherbourg dynamique, qui avait envie de bien vivre" a constaté Michel Marquer, puis, faisant référence au contrat de DCNS : "Peut-être aussi que les bonnes nouvelles qui arrivent y sont pour quelque chose ?"

Au cabinet de Rachida Dati

Michel Marquer a également occupé à deux reprises la fonction de directeur de cabinet du préfet, dans le Var et le Morbihan. En 2007, il a également été chef de cabinet de la ministre de la justice, Rachida Dati à l'époque. Depuis 2011, il travaillait à la préfecture de police de Paris, comme sous-directeur des déplacements et de l'espace public.

Le nouveau sous-préfet espère apporter sa "force de travail", et son "écoute", pour "être utile à ce pays". "J'aurais besoin de sherpas, de guides, et je compte sur les élus, les services et les collègues pour m'aider".

BONUS AUDIO - Michel Marquer, sous-préfet de Cherbourg