Nairobi (AFP). Kenya: 15 morts dans des inondations et l'effondrement d'un immeuble

Selon le chef de la police de Nairobi, au total ce sont au moins 14 personnes qui ont péri dans les inondations, dont sept sous les décombres de l'immeuble écroulé.

"Sept personnes sont mortes après l'effondrement de l'immeuble hier soir", a ainsi déclaré à l'AFP Japheth Koome. "En outre, 121 autres ont été sauvées et emmenées à l'hôpital."

Plusieurs dizaines de survivants ont été extraits des décombres jusqu'au petit matin. Un rescapé a ainsi été retrouvé à l'aube, plus de dix heures après la catastrophe.

Plus tôt, la porte-parole de la Croix-Rouge, Arnolda Shiundu, avait expliqué les circonstances du drame: un immeuble de six étages s'est écroulé vendredi vers 21H30 (18H30 GMT) dans le quartier populaire de Huruma, dans le nord-est de la capitale kényane, frappée par les averses extrêmement violentes.

Ces dernières ont provoqué des inondations et des glissements de terrain à de nombreux endroits de la ville. "Nos équipes sont sur les lieux et c'est le chaos le plus total", avait déclaré Mme Shiundu dans la nuit alors que ses équipes travaillaient avec d'autres services pour retrouver des rescapés.

- Occupants évacués -

D'après l'organisation humanitaire, 150 foyers ont été touchés par cet effondrement.

"L'immeuble s'est effondré durant les fortes pluies, mais nous devons toujours établir si toutes les réglementations ont été respectées lors de sa construction" il y a deux ans, a prévenu le vice-gouverneur de Nairobi, Jonathan Mueke, en visite sur les lieux samedi matin. Une enquête sera donc menée en ce sens, a-t-il annoncé.

Par ailleurs, deux immeubles du voisinage ont été déclarés "dangereux" samedi et leurs occupants évacués.

Des photos diffusées dans les médias locaux montrent des soldats, des policiers et des civils évacuant les décombres du bâtiment écroulé, à la recherche de survivants. Les médias locaux ont indiqué que l'immeuble se trouvait à proximité d'un cours d'eau.

Mais les inondations ont tué ailleurs à Nairobi: deux personnes sont mortes noyées quand leur véhicule a été emporté par les eaux dans la zone industrielle de la capitale, une autre a péri dans les inondations et quatre ont été tuées par la chute d'un mur qui délimitait une propriété, a précisé le chef de la police Japheth Koome.

Plusieurs bâtiments se sont effondrés ces derniers années à Nairobi et dans d'autres villes du Kenya, en pleine vague d'euphorie immobilière et de constructions tout azimut.

La qualité des matériaux ou la vitesse de construction sont parfois mises en cause. Nairobi, et dans un moindre mesure d'autres villes du Kenya, est depuis quelques années le théâtre d'une frénésie de construction d'immeubles, bureaux ou habitations.

L'essor ces dernières années de la classe moyenne a de fait provoqué une explosion de la demande de logements et des prix de l'immobilier.