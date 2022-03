Alep (Syrie) (AFP). Syrie: Alep meurtrie par de nouveaux raids, plus de 20 morts

Une frappe de l'aviation du régime a notamment touché une clinique dans la partie rebelle d'Alep, blessant plusieurs personnes, selon la Défense civile.

Cette destruction survient après la forte émotion provoquée par celle d'un hôpital, où ont été tués mercredi soir des dizaines de personnes, un acte qualifié d'"inexcusable" par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon.

"La terre est en train de trembler sous nos pieds", a témoigné un habitant du quartier populaire de Boustane al-Qasr, de nouveau pris pour cible vendredi par des raids intenses menés par l'armée de l'air du régime. "Les bombardements n'ont pas arrêté dans la nuit; on n'a pas fermé l'oeil", a-t-il précisé à l'AFP.

Pour les habitants d'Alep, la trêve imposée par les Russes et les Américains au régime syrien et aux rebelles depuis fin février n'est plus qu'un lointain souvenir. Plus de 200 civils ont en effet péri en une semaine dans les bombardements ayant touché la grande ville du nord, divisée depuis 2012.

Ce bilan s'est alourdi vendredi de 13 morts dans les quartiers tenus par le régime et de 11 côté rebelle, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui indique que des dizaines de personnes ont été blessées.

Un correspondant de l'AFP a constaté que la clinique visée par les frappes avait été à moitié détruite avec ses étagères de médicaments renversées et du matériel répandu au sol. "C’est un établissement au service des civils, il n’y pas de présence armée ici", a affirmé à l’AFP son directeur, Hassan al-Ahmad.

- Prière annulée -

Par peur de nouveaux bombardements, la prière du vendredi a été suspendue pour la première fois dans les quartiers rebelles, selon une instance religieuse.

Et en ce Vendredi saint orthodoxe, Nour Chmeilane, une chrétienne de 25 ans du quartier des Syriaques d'Alep-ouest a renoncé à aller à la messe. "Nous avons mis nos affaires dans une seule valise et nous nous préparons à partir à tout moment", témoigne-t-elle.

Ces précautions ont été prises au lendemain de la pire journée depuis la rupture du cessez-le-feu à Alep il y a une semaine, avec 54 civils tués des deux côtés de la ville, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Au moins 32 d'entre eux, dont trois enfants, ont péri dans des frappes du régime, la majorité dans le bombardement de l'hôpital al-Qods. 22 autres, dont deux enfants, ont été tués dans des tirs rebelles.

Le régime de Bachar al-Assad a démenti avoir bombardé l'hôpital, le ministre de l'Information Omrane al-Zoabi affirmant même que l'établissement n'existait pas.

Pour le Comité international de la Croix Rouge, Alep est désormais "aux portes d'un désastre humanitaire".

Le Haut Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, a pour sa part dénoncé un "mépris monstrueux pour les vies de civils par toutes les parties au conflit".

- 'Détente' sur deux fronts -

Face au carnage, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie Staffan de Mistura a appelé jeudi la Russie et les Etats-Unis, parrains de la trêve entrée en vigueur le 27 février, à prendre une "initiative urgente" pour la remettre en selle.

Quelques heures plus tard, un accord russo-américain a été annoncé sur l'entrée en vigueur d'un "processus de détente" samedi matin sur deux fronts mais pas à Alep, selon des sources syriennes et russes.

"A partir de samedi à 01H00 à l'aube (22H00 GMT), entre en vigueur une détente qui comprend les régions de la Ghouta orientale et Damas et celles du nord de la province de Lattaquié", a annoncé le commandement de l'armée syrienne.

Une source de sécurité syrienne a affirmé à l'AFP que les Américains avaient demandé qu'Alep soit incluse dans l'accord "mais les Russes ont refusé".

Pour le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, "le gouvernement syrien doit décider: veut-il participer sérieusement aux négociation ou veut-il continuer à détruire son propre pays? Cette escalade menace le processus politique".