« Colore Caen ! » : Une course sportive haute en couleur se prépare pour la rentrée !

Les « Running colors» ou « fun run », ces courses colorées, où aucun chrono ne compte mais où l’essentiel est de s’amuser, prennent de plus de plus d’ampleur en France. La ville de Caen ne veut pas passer à côté d’un tel événement et se lance dans l’aventure : « C’est une nouvelle forme de sport, à la fois familiale, conviviale et festive. La ville de Caen est très heureuse d’organiser pour ses habitants, notamment les jeunes, un tel événement », déclare Aristide Olivier maire adjoint au sport et à la jeuneuse de la ville de Caen.

La course aura lieu le samedi 1er octobre, dans le centre-ville et compte à travers un parcours original, embarquer les Caennais dans « 5km de Run, Fun et de Music ».

La ville de Caen souhaite toucher pas moins de 3 000 personnes pour cette première édition. Pour les inscriptions et plus d’infos :

Colorecaen.fr

Découvrez le teasing: