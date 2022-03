Se faire livrer une pizza dans un train ? C'est possible !

La faim le tiraillait, mais il n'a pas pensé à prendre de nouriture pour les 5 longues heures de trajet qui l'attendait.





What idiot would get onboard a five hour train journey without checking if it has a bar car and without getting any food or drink before ... — Celebrity DJ Artwork (@artworkmagnetic) 23 avril 2016





"Quel idot : embarquer dans un train pour un voyage de cinq heures sans vérifier qu'il y a un wagon-bar et sans prendre à manger ou à boire avant..."





La faim a visiblement du mal a passer, puisqu'il en appel à ses fans pour trouver une solution.





Would anyone in the train line between glasgow and Sheffield go to the shop for me and get me a few bits and meet me on a platform? — Celebrity DJ Artwork (@artworkmagnetic) 23 avril 2016







"Y'a t'il quelqu'un sur la ligne Glasgow-Sheffield pourrait aller dans un magasin pour m'acheter un petit truc et me retrouver sur le quai ?"





Puis lui vient à l'idée de commander un pizza pour qu'elle lui soit livrée sur le quai d'un gare pendant un arrêt.

I'm going to try and get a pizza delivered to a train as it pulls in to a station. Bit of research needed — Celebrity DJ Artwork (@artworkmagnetic) 23 avril 2016







"Je vais essayer de me faire livrer une pizza dans le train quand il s'arrête en gare."





La réflexion commence alors.

I think I'm going to try for Durham .... Not enough time for Newcastle pic.twitter.com/r6BQswOBfb — Celebrity DJ Artwork (@artworkmagnetic) 23 avril 2016





"Trop tard pour Newcastle, je vais tenter Durham"





Plusieur tweets et minutes plus tard, il indique avoir réussi a valider sa commande.

It's real ..... It's really real pic.twitter.com/cbI6XLHouq — Celebrity DJ Artwork (@artworkmagnetic) 23 avril 2016







"C'est la vérité ! c'est la sincère vérité"







10 minutes pic.twitter.com/I3vAWqLczf — Celebrity DJ Artwork (@artworkmagnetic) 23 avril 2016





Puis vient la délivrance ! la Pizza est arrivée ! Et elle était toujours chaude !

Get the fuck in pic.twitter.com/ergICtyu1F — Celebrity DJ Artwork (@artworkmagnetic) 23 avril 2016









Mais quelques minutes plus tard... se pointe la vendeuse de friandises avec son chariot plein de confiseries.





Fuck me, look who just showed up as well !!!!!!! This is one hell of a day pic.twitter.com/oIh5Av6dTS — Celebrity DJ Artwork (@artworkmagnetic) 23 avril 2016







"Put*** ! Regardez qui vient d'arriver !!!!!!! C'est une journée d'enfer !"





Mais sans rancune, il lui a proposé une part de sa pizza !





'ello Leslie ash wants a slice .... pic.twitter.com/v5i8ED4NUi — Celebrity DJ Artwork (@artworkmagnetic) 23 avril 2016







"Finalement, Leslie a pris une part"