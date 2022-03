L'appel de Manuel Valls à ses camarades socialistes au Mont-Saint-Michel

Lundi 25 avril 2016, pendant qu'une vingtaine de ministres et les militants socialistes se réunissaient pour l'opération "Hé oh la gauche !", Manuel Valls était en déplacement au Mont-Saint-Michel et invitait à méditer sur l'entreprise collective de ses bâtisseurs.