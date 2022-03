Le jazz brésilien débarque en France

Nomade Orquestra a sorti son 1er album il y a quelques mois dans son pays, le Brésil. Ils ont réussi à trouver un label mondial Far Out Recordings, qui propose dorénavant ce CD dans plusieurs pays dont la France, depuis le vendredi 22 avril 2016.

C'est un album de 13 titres, disponible en CD, vinyle et en téléchargement sur les plate-formes légales. On y retrouve des influences de musique brésilienne bien sûr, mais aussi quelques sonorités funk, dub et même orientales. Voici un live pour vous donner un aperçu de leurs sonorités et leurs influences: