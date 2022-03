Paris (AFP). Ligue 1: Lyon, renversant, deuxième en attendant Monaco

Grâce à des buts signés Grenier (73e), Lacazette (80e) et Tolisso (85e), l'OL a renversé les Toulousains de Pascal Dupraz qui restaient sur trois succès de rang à domicile et mis fin à 10 ans sans victoire au Stadium

Après l'ouverture du score par Marcel Tisserand pour Toulouse (50e), Lyon a logiquement égalisé par Grenier avant de prendre l'avantage par Lacazette. Mais Ben Yedder a remis le TFC à niveau deux minutes plus tard.

Avec 59 points, l'OL compte une unité de plus que Monaco qui a tout à craindre de son déplacement à Rennes. Les hommes de Rolland Courbis ont non seulement besoin de points, mais surtout d'effacer au plus vite les deux dernières lourdes défaites (3-0) subies face à Nice et Guingamp. Mais une victoire permettra aux Monégasques de consolider leur deuxième place et de préparer au mieux leur "finale" de la saison face à Lyon, lors de la 37e journée

Le Paris SG, couronné pour la 4e fois d'affilée depuis déjà un moment, affronte Lille en finale de la Coupe de la Ligue, dont il détient aussi le trophée, samedi soir au Stade de France.

Dimanche, Marseille, revigoré par sa qualification en finale de la Coupe de France, espère poursuivre son embellie entrevue à Sochaux, sous les ordres du duo Franck Passi-Basile Boli qui ont remplacé l'entraîneur Michel mardi.

Résultats de la 35e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Nice - Reims 2 - 0

samedi

Toulouse - Lyon 2 - 3

dimanche

(14h00) Marseille - Nantes

(17h00) Saint-Etienne - Lorient

Montpellier - Troyes

Gazélec-Ajaccio - Bastia

Guingamp - Caen

(21h00) Rennes - Monaco

mercredi

(18h30) Lille - Angers

mercredi

(20h30) Bordeaux - Paris SG