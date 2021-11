The Black Eyed Peas, le jeu vidéo

C'est la deuxième... expérience pour l'entreprise française de jeux vidéo Ubisoft. Après "Michael Jackson The Expérience", Ubisoft annoce la sortie prochaine d'un jeu vidéo dédié au groupe planétaire The Black Eyed Peas.

"The Black Eyed Peas The Experience" devrait permettre de chanter et de danser sur les plus grands hits des stars américaines.

The Black Eyed Peas vient de transformer, pour trois concerts (22, 24 et 25 juin) la Stade de France en plus grand dancefloor de... France.

Vous pourrez désormais transformer votre... salon en plus grand dancefloor du... quartier !

La sortie du jeu est prévue pour les fêtes de fin d'année.