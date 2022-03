Prince pour les nuls : cinq anecdotes à connaître sur le Kid de Mineapolis

Son premier album a été un bide

Prince Roger Nelson est né le 7 juin 1958 à Minneapolis (Minnesota). Ce fils d'un pianiste de jazz et d'une mère chanteuse rencontre à Minneapolis son manager, Owen Husney, qui lui décroche un contrat chez Warner. En 1978 sort "For You". Malgré tout le talent du jeune homme d'à peine 20 ans, ce premier opus passe inaperçu.

Grand rival de Michael Jackson

Seul Prince était en mesure de rivaliser avec le King of Pop. La cristallisation de ce "conflit" n'est autre que le clip "Bad" de Jackson, dont le clip a été réalisé par Martin Scorsese. Celui-ci met en scène un jeune étudiant new-yorkais (incarné par le King of Pop) cherchant à s'encanailler. Il faut savoir que le titre était initialement conçu pour être un duo entre l'interprète de "Thriller" et celui de "Kiss". Proposition qui sera déclinée par ce dernier.

"Purple Rain"

Il s'agit de son titre phare, qui lui offrira un Oscar de la meilleure musique en 1985. "Purple Rain" devient aussi un film, mettant en scène l'artiste, avec ladite chanson en bande-son.

Voir la cérémonie de récompenses des Oscars de 1985

De Prince à Love Symbol

Suite à un conflit entre la Warner et l'artiste, le musicien changera de nom de scène dans les années 1990 pour l'élégant "Love Symbol".

Il est l'auteur de "Nothing compares to you" de Sinead O'connor

Difficile d'établir un lien entre la chanteuse engagée irlandaise et le performeur à la voix suraiguë. Et pourtant, il s'agit de la très sentimentale ballade "Nothing compares to you", écrite par la main de Love Symbol.

Prince contre les maisons de disque

Prince a souvent croisé le fer avec les grosses majors. Comme évoqué plus haut, un conflit avec la Warner lui fait perdre son nom de scène. Très attaché à ses droits d'auteurs, l'homme s'est aussi battu pour que toutes les vidéos de ses concerts soient retirées de Youtube, et a fustigé les plates-formes de streaming musicales.