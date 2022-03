Grand-Quevilly : Vos Années Bonheur, la comédie musicale au théâtre Charles Dullin

Cette fois c'est la période 1950-1970 sur laquelle se focalise l'équipe artistique : "Il s'agit d'un vrai spectacle collaboratif écrit avec la complicité des six artistes, à la fois comédiens, chanteurs et danseurs, note Sophie Trabucco qui coordonne le projet. Nous avions le désir de créer une comédie musicale joyeuse en s'appuyant sur les incontournables de la chanson française comme Joe Dassin ou Claude François." L'histoire se passe dans un camping du sud de la France et nous transporte au cœur des années 70 dans une ambiance estivale. On y suit les aventures de Laurette et Armand, propriétaires du camping, et d'un couple de jeunes vacanciers perturbés par une série de quiproquos causés par une pin-up et un dragueur. "Légère et pleine d'humour, cette comédie permet d'aborder une trentaine de chansons phares et s'adresse à un public familial." Une formule réjouissante.

Pratique. Jeudi 28 avril à 15h. Théâtre Charles Dullin le Grand-Quevilly. Tarif 26€. Tél. 02 35 68 48 91