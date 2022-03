1ère édition de CJBN Factory ce soir à Caen

CJBN factory #1, ce sont les groupes et musiciens du CJBN qui viennent se montrer en live pour fêter la sortie d'un album ou présenter leurs créations et expérimentations. Pour cette première édition, c'est le groupe normand Now Freeture qui vient montrer son 2ème album qui sortira lors de cette soirée.

Samuel Belhomme : trompette

Yann Letort : saxophones ténor & baryton

Emmanuel Piquery : fender rhodes et objets

Stéphane Decolly : basse

Nicolas Larmignat : batterie

Rendez-vous mercredi 20 avril à 21h au Portobello Rock Club à Caen.