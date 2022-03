Le Havre: 16 migrants dont 4 mineurs retrouvés dans un container

C'est une association d'aide aux migrants de Nantes qui a alerté la police de Seine-Maritime de leur présence à bord du container, parti quelques jours plus tôt de la ville de Loire-Atlantique par la route.

La géolocalisation du téléphone

Un des seize migrants, tous Iraniens et Afghans, avait appelé un peu plus tôt l'association avec un téléphone portable, pour lui faire part de ses inquiétudes concernant leur situation et leur destination réelle.

Grâce à la géolocalisation du téléphone, les policiers ont réussi à retrouver le container où avaient pris place les migrants, dont des enfants âgés de 8, 10, 11 et 16 ans et des femmes. Parmi elles, la plus âgée a 45 ans.