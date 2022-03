La fête du nautisme dans la Hague les 23 et 24 avril 2016

Labellisées « Ecole Française de Voile », les deux bases nautiques vous proposent du mois d'avril jusqu'à la toussaint de réaliser des activités nautiques variées.



Des activités qui vous sont proposées gratuitement le temps d'un week-end, pour découvrir en famille les joies et la qualité des sports nautiques pratiqués dans la hague, comme nous l'explique Sébastien Pagnier, directeur technique au PNH :







6 personnes x 30 minutes, soit 48 places4 personnes x 30 minutes, soit 32 places8 personnes x 30 minutes, soit 64 places8 personnes x 30 minutes, soit 64 places10 personnes x 30 minutes, soit 80 places4 personnes x 30 minutes, soit 32 placesSoit un total de 320 placesEn plus, en exposition : bouée tractée, nouveau kayak Island feeling (à voile et à pédale), Megasup gonflable 8 places6 personnes x 30 minutes, soit 48 places4 personnes x 30 minutes, soit 32 places8 personnes x 30 minutes, soit 64 places4 personnes x 30 minutes, soit 32 places10 personnes x 30 minutes, soit 80 places10 personnes x 30 minutes, soit 80 places10 places x heures, soit 40 placesSoit un total de 376 places.En plus, en exposition : bouée tractée, nouveau kayak Island feeling (à voile et à pédale), Megasup gonflable 8 places.Réservation fortement conseillée par téléphone : 02 33 03 30 52Il faut se présenter 15 minutes avant le début de l’activité. Les combinaisons fournies par le PNH.2 activités max par personne.Retrouvez le Pôle Nautique Hague sur internet : polenautiquehague.com/