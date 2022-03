Les faits divers du week-end à Rouen et dans son agglomération.

Jet de projectiles et prise à partie d'une auto-école

Vendredi 15 avril, en marge de la manifestation contre la loi El Khomri, trois jeunes hommes ont été interpellés à Rouen. A 17h50, un homme de 24 ans, domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray, jette des projectiles sur un policier à l'angle de la rue Jean Lecanuet et de la place du Général de Gaulle. Il est placé en garde à vue.

A 18h40, un groupe de manifestants s'asseoit au milieu de la rue Jean Lecanuet. Un véhicule d'auto-école arrive alors et tente de circuler malgré l'obstacle. Les manifestants se mettent alors à poursuivre la voiture et à lui asséner des coups de pied. La BAC intervient et interpelle un premier jeune homme de 22 ans, habitant à Rouen, quelques minutes après. Le second est arrêté rue de la République à 19h45. Agé de 15 ans, il réside à Déville. Les deux ont été placés en garde à vue et ont reconnu les faits.

Incendie et graffitis sur la place de la mairie

Dimanche 17 avril à 17h45, trois jeunes hommes de 15, 17 et 19 ans ont été interpellés palce du Général de Gaulle à Rouen. Ils avaient fait un feu de camp sur le parvis de la mairie et avaient tagué des inscriptions à l'aide d'une bombe de peinture, retrouvée dans une poubelle.

Un piéton meurt heurté par un train

Lundi 18 avril, à 6h30, un homme de 27 ans, domicilié à Déville-lès-Rouen, a été heurté par un train assurant la liaison Yvetot-Rouen, à hauteur de la rue Fleury à Déville. La victime est décédée. La thèse du suicide est privilégiée.