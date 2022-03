Paris (AFP). Ligue 1: Monaco accable un peu plus Marseille et repasse 2e, espoir pour Guingamp et Montpellier

. Monaco revit, l'OM est-il en vie ?

L'ASM n'a pas manqué l'occasion, après le nul de Lyon vendredi contre Nice (1-1). Sa victoire lui permet de redevenir dauphin du Paris SG, avec désormais deux points d'avance sur le rival lyonnais et quatre sur Nice et Saint-Etienne, vainqueur samedi à Bastia (1-0) et qui, sans faire de bruit, reste aussi en course pour la Ligue des champions.

Dans une rencontre qu'ils ont largement dominée au nombre d'opportunités de but, face à des marseillais timorés et inoffensifs, c'est Bernardo Silva qui a délivré les Monégasques d'une frappe enroulée à l'entrée de la surface peu après la pause (47e). Le 6e but de la saison pour l'Argentin. Andrea Raggi a doublé le score en reprenant un corner, sans être inquiété par l'ectoplasmique défense phocéenne (75e).

Avec ce succès, Monaco a donc de nouveau son destin européen en mains à quatre journées du terme du championnat, alors que se profile notamment une possible "finale" dans trois semaines avec le déplacement à Lyon pour la 37e et avant-dernière journée.

Côté marseillais, la descente aux enfers continue. Après l'annonce officielle de sa mise en vente, par la propriétaire Margarita Louis-Dreyfus, il n'y pas eu de réaction d'orgueil sur la pelouse de Louis II jusqu'à la réduction du score de Michy Batshuayi (90+2).

Après ce 10e match sans victoire, l'OM glisse au 15e rang. Mais il peut s'estimer encore heureux que le premier relégable, le Gazélec Ajaccio (18e) ait perdu samedi contre Lille (4-2) pour rester à six longueurs derrière lui.

Famélique dans le jeu, en l'absence de Lassana Diarra blessé au genou gauche, Marseille est-il seulement capable de tenir son rang à Sochaux (L2), mercredi, en demi-finale de Coupe de France ?

. Rennes et Gourcuff coincent encore

Les années se suivent et se ressemblent pour le Stade Rennais, qui trouve quasiment à chaque fois les moyens de s'effondrer dans le money-time, alors qu'il se trouve en position favorable pour décrocher une place européenne.

Et après la déconvenue subie à Nice (3-0) le week-end passé, le club breton a enchaîné par une humiliation sur sa pelouse au bonheur de Guingamp (3-0). Alors qu'il pouvait s'approcher du podium et rêver de Ligue des champions, le voilà qui s'en éloigne à une 7e place, à 5 points de Lyon.

Et pour ne rien arranger aux affaires, Yoann Gourcuff s'est blessé à une cuisse et a été obligé de quitter ses coéquipiers à la pause.

"Gourcuff avait mal aux adducteurs et, sur le plan émotionnel, il est devenu papa pour la première fois. Je n'aurais peut-être pas dû le faire jouer à Nice la semaine dernière", a déclaré Rolland Courbis.

. Guingamp devrait se maintenir, Montpellier y croit

En s'imposant à Rennes, Guingamp a lui su repartir de l'avant, une semaine après avoir été battu chez lui par le Paris SG (2-0), pour s'installer à la 14e à 8 longueurs de la zone rouge. A quatre journée du terme du championnat, le maintien se profile.

Dans le sillage de Thibaud Giresse, triple passeur décisif, l'EAG a fait la différence en 13 minutes en seconde période, grâce à des buts de Moustapha Diallo, Jimmy Briand et Younousse Sankharé.

Autre club à la lutte pour rester en élite, Montpellier s'est aussi offert un bol d'air frais en s'imposant à Nantes (2-0). En mettant ainsi fin à leur série de cinq matches sans victoire, les Héraultais restent 16e, mais comptent à présent six points de mieux que le Gazélec Ajaccio (18e).

C'est Bryan Dabo qui a ouvert le score pour le club de la Paillade, en reprenant un centre de Ninga (24e). Ellyes Skhiri a doublé la marque à la 71e minute en logeant du plat du pied dans le but vide un ballon repoussé faiblement par Dupé.