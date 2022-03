Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 16 et 17 avril

Ce samedi, la musique enregistrée est à l'honneur à l'occasion du Disquaire Day. Les vinyles sont mis en avant mais aussi les disquaires dont le travail est essentiel à la survie de l'industrie du disque. Retrouvez les disquaires indépendants participants à l'opération ICI

MANCHE

Jusqu'à dimanche, se tient la 3ème édition du salon du camping-car et de la caravane sur l'hippodrome de Cherbourg-La Glacerie. 100 véhicules neufs et d'occasion sont exposés. Le salon est ouvert de 10h à 19h et l'entrée est gratuite.

Tout ce week-end, grand spectacle sur la grande plage de Vauville. Le grand prix national de la hague de Classe 7 et de Classe 8. En parallèle des courses et de la compétition, des animations de cerf volant se tiennent pendant ces deux journées. Rendez-vous, samedi et dimanche, sur la plage de Vauville.

Dimanche, c'est la foire de printemps à Gavray. Au programme : foire aux chevaux, exposants, animaux, vide-greniers et horticulteurs. Un spectacle de fauconnerie sera également proposé. Rendez-vous, ce dimanche, sur la Lande Saint-Luc. Entrée et parking gratuits. Retrouvez plus d'infos ICI

Ce dimanche, Saint-Lô Triathlon organise son 7ème bike and run à Saint-Lô. La course a lieu dimanche à partir de 13h au Haras de Saint-Lô. Retrouvez toutes les infos ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, plongez-vous dans la culture des jeux vidéo au Villare, centre associatif et culturel de Villers-sur-Mer. C'est la 2ème édition de Villers Games. Des stands de boissons, de restauration asiatique et la vente de jeux vidéo et produits dérivés sont également prévus sur place. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end, assistez au spectacle équestre et aérien «Pegase et Icare» au Zénith de Caen. Retrouvez sur la piste et dans les airs 40 chevaux de la prestigieuse cavalerie d’Alexis Gruss, plus de 20 écuyers et acrobates mais aussi un orchestre live de 10 musiciens et une chanteuse. C'est ce samedi à 20h et ce dimanche à 15h. L'entrée varie de 25€ à 70€.

Ma ville a du talent c'est samedi à Ouistreham. Assistez au concours des meilleurs chanteurs et danseurs de la ville. Un concert sera également organisé en 2ème partie de soirée. C'est ce samedi à partir de 20h, salle Gérard Legoupil à Ouistreham Riva-Bella. Plus d'infos ICI

Ce samedi dès 17h, suivez le déplacement du SM Caen au Parc des Princes. Suivez la rencontre PSG / SM Caen en live-tweet sur tendanceouest.com, les actions, les buts, les photos et les meilleures tweets de la rencontre.

Dimanche, assistez à l'avant-première du film d'animation «Robinson Crusoe». Un jeune perroquet vit sur une île paradisiaque avec d'autres animaux. Il rêve de quitter son île pour découvrir le reste du monde. C'est ce dimanche à 11h15 au cinéma Pathé des Rives de l'Orne.

Dimanche, c'est la 2ème édition du RetroBessin à Tour-en-Bessin. C'est un grand rassemblement autour de la passion automobile avec plus d'une centaine de véhicules de collection. Au programme : parades, baptêmes au profit des Restos du Coeur, village animation et vente de pièces autos. C'est ce dimanche de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.

ORNE

Jusqu'au 21 avril, se tient l'Eagle Urban Week à l'Aigle. Au programme : spectacles, ateliers, graffitis et démonstrations de break dance, c'est la semaine des cultures urbaines. Le programme complet est à retrouver ICI

Le Printemps à la Ferme dans l'Orne c'est tout ce week-end. De nombreux agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme de Normandie vous ouvrent grand leur ferme pour en faire un terrain de découverte pour les petits et les grands. Plus d'infos ICI

Ce week-end, l'association Musicacorps organise à Athis-de-l'Orne un week-end articulé autour de la danse intitulé «We can dance». Tarifs entre 3€ et 5€. Retrouvez toutes les infos ICI

Dimanche, un duathlon est organisé à l'Aigle. C'est un événement sportif mêlant vélo et course à pied en individuel ou en équipe. C'est 5€ par vélo pour participer, le départ sera donné à 14h30. C'est ouvert à tous, renseignements et inscriptions auprès de la mairie de l'Aigle.

Dimanche, le motoclub de Brethel organise une manche du championnat de Normandie de motocross. Au programme : de multiples courses réparties sur toute la journée. L'entrée est à 5€.