Alençon : un automobiliste ivre grille un feu rouge devant les policiers

Un automobiliste de 31 ans a été déféré au parquet d'Alençon, ce jeudi après-midi.

Dans la nuit de mardi à mercredi, il a grillé un feu rouge devant les policiers en plein centre-ville d'Alençon, avant de prendre la fuite jusqu'à Fresnay sur Sarthe, à une vingtaine de kilomètres de là, où il a fini sa course dans un fossé, avant d'insulter les policiers et de refuser de sortir de son véhicule.

Et pour cause : il était ivre et sans permis de conduire…