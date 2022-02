Manchester (Royaume-Uni) (AFP). Ligue des champions: le PSG en 3-5-2 et van der Wiel titulaire face à City

On attendait Javier Pastore voire même Marco Verratti pour intégrer le onze de départ, malgré leur état de santé incertain. Si le premier figure bien sur le banc des remplaçants, le second encore diminué par sa pubalgie sera en revanche en tribunes. Mais la surprise réservée par Laurent Blanc, qui s'apparente à un pari tactique assez osé, réside dans ce 3-5-2 inédit, qui traduit sa volonté de solidifier l'arrière-garde.

Un travail qui incombera donc à Thiago Silva, Marquinhos, qui supplée David Luiz suspendu, et Serge Aurier, qui seront pour la première fois associés dans l'axe.

A leurs côtés, Maxwell à gauche et Gregory van der Wiel à droite devront eux faire le piston en ayant notamment un minimum d'apport offensif. Car il faudra surtout marquer sur la pelouse de l'Etihad Stadium si Paris veut se qualifier en demi-finale après avoir été tenu en échec (2-2) au Parc des Princes.

Pour cela Blanc a reconduit son trio du match aller, mais avec Angel Di Maria plus en soutien de Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani, tandis que Thiago Motta et Adrien Rabiot se chargeront du travail de récupération au milieu de terrain.

En face, Manuel Pellegrini n'a lui en revanche strictement rien changé par rapport au onze d'il y a six jours, puisque Yaya Touré, annoncé partant, a donc été laissé sur le banc des remplaçants.

Composition des équipes:

Manchester City: Hart - Sagna, Otamendi, Mangala, Clichy - Fernando, Fernandinho - Navas, De Bruyne, Silva - Aguero

Paris SG: Trapp - Aurier, Silva, Marquinhos - Van der Wiel, Motta, Di Maria, Rabiot, Maxwell - Ibrahimovic, Cavani