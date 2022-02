Le mouvement Nuit Debout gagne les grandes villes normandes dont Rouen

En marge de la 6ème journée de manifestations contre le projet de loi du travail El Khomri, le collectif Nuit Debout s'est rassemblé à Rouen, place de l'Hôtel de Ville le 9 avril, soit le 40 mars car Nuit Debout réinvente tout, même le calendrier (le 40 mars, c'est le 31 mars - date de la grande manifestation à République à Paris - plus les 9 jours d'avril ...)

On se souvient des manifestations de 1994 contre le CIP imaginé par Edouard Balladur, à une époque où les réseaux sociaux étaient pratiquement inexistants. Aujourd'hui, ces technologies sont d'une aide précieuse dans l'organisation de telles démonstrations. "Il faut dire, constate Thomas, qu'il y a une certaine défiance vis à vis des médias publics, où l'information peut être ancienne, tronquée, voire omise. D'où le report vers ces techniques dont chacune à son utilité propre."

A chaque outil son usage

Les rassemblements donne nt lieu à une Assemblée Générale, où tout le monde peut parler de tout. Ces AG font l'objet d'un rapport diffusé sur Facebook. Twitter sert à la communication proprement dite entre ses membres, tandis que YouTube diffuse les vidéos prises pendant les manifestations. L'application Periscope en diffuse également mais en steaming et en direct.

Les réseaux sociaux permettent de s'informer, de se mobiliser et de se rassembler. Ils sont donc de précieux outils pour Nuit Debout, collectif sans leaders ni hierarchie, d'autant qu'il s'étoffe, rejoint par d'autres mouvements tels que "On vaut mieux que ça", le MLR (Mouvement des Lycéens Rouennais), et "Rouen dans la rue".

Il s'agit d'occuper l'espace géographique mais aussi de s'étendre sur la toile des réseaux sociaux. "Ainsi, constate Thomas, des personnes prennent connaissance de notre mouvement devant leur écran avant de nous rejoindre dans la rue."

Pratique. Page Facebook NUIT DEBOUT ROUEN