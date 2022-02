Paris (AFP). Ligue 1: Lyon attend Fekir, le Vélodrome attend Michel

Fekir, joyau lyonnais, avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, le 4 septembre à Lisbonne, pour sa première titularisation (5 sélections) avec les Bleus.

Le joueur, qui a repris la compétition avec la réserve, est engagé dans une folle course contre la montre pour tenter d'accrocher le dernier wagon avec les Bleus pour l'Euro-2016. Montpellier est une étape importante, pour lui, l'équipe de France, mais aussi pour l'OL.

Le club de Jean-Michel Aulas est en effet revenu en 3e position à 3 points de Monaco. Et pourrait bien tenir "sa" finale avec un Lyon-Monaco programmé le 7 mai pour le compte de la 37e et avant-dernière journée. Le Monaco de Leonardo Jardim se rendra à Lille dimanche pour entretenir le suspense dans ce duel pour la 2e place.

Le Paris SG ira lui prendre l'air samedi à Guingamp pour se changer les idées avant son match retour en quart de finale de Ligue des champions à Manchester contre City, mardi, après le nul frustrant de l'aller (2-2).

Mais le match le plus attendu se jouera au Vélodrome, là où un OM en crise n'a plus gagné en L1 depuis le 13 septembre 2015. Marseille est toujours à six points de la zone de relégation et, contre toute attente, l'entraîneur Michel, détesté par les fans, a été maintenu à son poste.

Le Vélodrome sonnera-t-il creux ou fera-t-il entendre sa colère, comme lors du dernier match à domicile qui avait tourné à l'humiliation avec un cinglant 5-2 contre Rennes ?

Programme de la 33e journée de L1 disputée vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril:

Vendredi 8 avril:

(20h30) Montpellier - Lyon

Samedi 9 avril:

(17h00) Guingamp - Paris SG

(20h00) Reims - Nantes

Toulouse - Bastia

Saint-Etienne - Troyes

Angers - Gazélec-Ajaccio

Caen - Lorient

Dimanche 10 avril:

(14h00) Lille - Monaco

(17h00) Nice - Rennes

(21h00) Marseille - Bordeaux