Ivre à Rouen, il s'en prend aux passants et menace d'en jeter un à la Seine

L'homme, visiblement alcoolisé, insulte les passants et s'en prend à une prostituée de 23 ans, qu'il attrape par les cheveux et secoue. Une autre prostituée sort alors son téléphone pour prévenir la police. Le suspect lui arrache des mains et lui assène un coup dans le bas-ventre. Pire, il menace sa vicitme de la jeter dans la Seine.

Un automobiliste finit par s'arrêter et sépare l'agresseur de ses victimes. La police arrive et interpelle l'homme, formellement reconnu par les deux femmes. Transporté à l'Hôtel de police, il refuse de se soumettre à l'éthylomètre et aux prélèvements à l'hôpital. Pour l'heure, il n'a toujours pas été entendu et refuse de s'expliquer.