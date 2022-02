Comme vous en avez l'habitude dans Génération Tendance entre 16h et 20h sur Tendance Ouest, Mickaël et Morgane partagent régulièrement avec vous les meilleurs canulars de Philm. Cette fois, Jacquouille la Fripouille a passé un coup de philm à Versaille, et le résultat est franchement drôle.





La standardiste n'a jamais dû voir le film... dommage pour elle !







Pour voir et revoir le travail de Philm, cliquez ici : facebook.com/philmvideos