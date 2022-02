Parrainer un enfant seinomarin, c'est possible

Pascale Lemare, de l'Aide Sociale à l'Enfance, en résume le principe : "Un parrainage, cela signifie une famille qui vous attend, avec qui vous pouvez partager des repas de famille, des spectacles, des activités sportives une à deux fois par mois."

Examen de passage

Tout le monde ne peut pas pour autant parrainer : "Une éducatrice et une psychologue viennent d'abord rencontrer le potentiel parrain, une fois chez lui, une fois dans nos bureaux. Nous leur décrivons le profil des enfants accueillis, qui ont souvent souffert, et ils nous confient leurs attentes et leurs motivations." Un examen de passage qu'a rempli Isabelle Délaisement. Cette habitante du Croisset, près de Canteleu, parraine depuis 2012 Antonio, 10 ans à l'époque. Depuis, elle voit les progrès : "C'était un enfant scotché à la TV. Désormais, nous le voyons un week-end sur deux. Nous allons à la piscine, à la médiathèque pour lire... Je pense que nous l'avons aider à se restructurer." Aujourd'hui, 50 enfants sont parrainés en Seine-Maritime. Pascale Lemare attend que les potentiels parrains se manifestent et fassent ce choix "audacieux".

Pratique. Contacter le 02 35 03 51 25