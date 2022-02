Tendance Sports #194 : Foot, vélo et sport adapté au menu !

FOOTBALL LIGUE 1 : Le SM Caen s'est manqué à Toulouse, samedi, réécoutez les analyses de Maxence Gorreguès et Thibault Deslandes, ainsi que la réaction de Patrice GARANDE, entraîneur "un peu dépité"...

FOOTBALL REGIONAL : Retrouvez tous les résultats du National à la DHR en Ligue de Basse-Normandie avec l'interview d'un entraîneur heureux, Eddy LEMARCHAND, coach d'une JS Douvres qui a signé la perf' et le coup du jour en allant étriller Coutances en DSR (0-4)

MULTISPORTS : Tous les résultats de Basket, cyclisme, rugby et handball dans la région, avec en bonus, l'interview "très pas content" de Sébastien LERICHE, entraîneur d'une JS Cherbourg battue à domicile par la lanterne rouge de ProD2, Valence. Et le coach manchois ne fait pas dans le détail au micro de Célia Caradec.

SPORT SANTÉ : Les parcours du coeur avaient lieu à Vire, samedi dernier. Retrouvez le bilan de l'activité de marche nordique, discipline en plein essort, par Florian LUCAS au micro de Thierry Valois.

OMNISPORTS : Après conformation jeudi, que Caen sera bien le centre nevralgique de la nouvelle région Normandie en terme de sport, nous avons rencontré Jean-Manuel COUSIN, le conseiller régional délégué au sport de haut niveau et aux ligues. Ce dernier a fait le point sur les dossiers à l'étude et ceux déjà entamés comme la création d'un "Team Normandie", la fusion des Ligues en football ou encore la création d'une équipe professionnelle de vélo comme l'a déjà fait la Bretagne.

L'INVITÉ DE LA SEMAINE : Ce dimanche, Fabrice SEIGNEURIE (Dir. MFR St-Sauveur), Joel MARIGNIER (Dir.Adj. MFR St-Sauveur), Grégoire PATIN (Référent APEI) et Florent LEROY (Coord. APEI/IME/MFR) étaient en plateau pour présenter le projet sport issu de l'union de leurs services et qui permettra à 30 jeunes de partir en Pologne dans quelques semaines, dans le cadre d'un échange international avec le pays hôte et l'Angleterre. Le SPORT ADAPTÉ sera au coeur de cette semaine. Explications.

BONUS "Mon Tour de France" : Cette semaine, et à quelques jours de son combat du 9 avril face à Santos à Cherbourg, c'est le boxeur Maxime BEAUSSIRE qui nous a confié ses souvenir de Grande Boucle.