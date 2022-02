Montpellier (AFP). Natation: Manaudou embarque pour Rio en patron

Les Championnats de France se sont achevés dimanche à Montpellier sur la course du maestro Manaudou, vainqueur sur sa distance fétiche en 21 sec 42, meilleure performance mondiale de l'année. Manaudou ira bien défendre son titre aux JO-2016 et contribuera à défendre celui du relais 4x100 m libre. En revanche, plus question d'un doublé 50 m-100 m alors que le sprinteur a laissé filer le billet individuel sur la distance-reine, sans regret. C'est Stravius qui a empoché avec brio le premier billet alors que le deuxième est revenu à Clément Mignon. Stravius a survolé cette semaine avec trois titres de champion de France, sur 100 m et 200 m libre mais aussi sur 100 m papillon. Il n'a atteint les minima que sur le 100 m libre, mais a de bonnes chances d'être repêché pour Rio sur le 200 m par la direction technique nationale. Manaudou, lui, n'a qu'un billet en individuel d'assuré mais il ne voulait que celui-là. - Dix nageurs aux JO - Même s'il est heureux de la qualification, le chrono n'est pas à la hauteur de ses attentes. "Si j'avais fait 21.1 ou 21.2, j'aurais envoyé un plus gros message aux adversaires", a-t-il déploré. Le nageur de Marseille a également révélé qu'il souffrait depuis quatre mois d'une fissure au ménisque. Une blessure "pas très grave" mais qui l'a "un peu énervé", a-t-il confié. Une infiltration est prévue lundi 11 avril pour régler le problème et Manaudou observera ensuite une période de repos de dix jours. Manaudou a pourtant quand même devancé son ami Frédérick Bousquet (22.09), qu'il a étreint longuement dans l'eau. Le Marseillais âgé de 34 ans ne réalise pas les minima pour valider son ticket olympique. Mais il peut espérer un repêchage par la Fédération. Les minima, c'est bien ce qui a préoccupé tous les nageurs. Seuls dix nageurs ont réussi à Montpellier à prendre directement leur billet pour les jeux Olympiques de Rio (6-13 août), dont six en individuel. Derrière l'ogre Manaudou, suivent Jérémy Stravius et Clément Mignon, tous deux qualifiés sur la distance-reine, le 100 m libre, et Camille Lacourt (100 m dos). Chez les dames, Coralie Balmy (400 m libre) et Charlotte Bonnet (200 m libre) se sont assurées une place au Brésil. La France n'a réussi pour l'instant qu'à composer une toute petite équipe pour les épreuves individuelles, mais à en croire le DTN Jacques Favre, elle devrait en toute logique être compétitive à Rio. - Révolution - Finis les nageurs "touristes" aux JO, place à la performance ! Les billets ont été délivrés aux deux premiers de chaque finale à condition qu'ils réalisent un chrono minimum, correspondant à plus ou moins une 6e place mondiale (d'après une moyenne établie sur les grands rendez-vous internationaux depuis les JO-2012). A ce jeu-là, et après trois années sans barrière chronométrique élevée, beaucoup de nageurs se sont pris un mur. Le plus emblématique de tous est Yannick Agnel, champion olympique en titre sur 200 m libre, en souffrance depuis trois ans. A 23 ans, il n'est plus capable de reproduire ses extraordinaires performances. Il n'a pas réussi à faire le temps de qualification en finale de sa course. Pire, il s'est retrouvé au coeur d'un imbroglio quant à sa performance. Mais la DTN s'est laissée une petite marge de manoeuvre avec des repêchages, dont pourrait bénéficier Agnel. Le nageur de Mulhouse partira de toute façon avec le relais 4 x 200 m. La liste de la sélection française pour les JO-2016 sera arrêtée mercredi et close définitivement à l'issue de l'Euro-2016 à Londres (16-22 mai). En 2012, ils étaient 29 nageurs. En 2016, ils devraient être une quinzaine.

