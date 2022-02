Istanbul (AFP). Turquie: cinq soldats et un policier tués par le PKK dans le sud-est

Ces membres des forces de l'ordre participaient à une opération militaire dans cette ville de la province de Mardin, quand une bombe laissée par des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a explosé, a précisé l'agence de presse. Nusabayin est soumise au couvre-feu depuis la mi-mars, et es forces de l'ordre y mènent une opération d'envergure pour y combattre les activistes du PKK, qui selon les autorités y ont creusé des tranchées et dressé des barricades. Jeudi, un attentat à Diyarbakir, principale ville à majorité kurde du sud-est, avait déjà tué sept policiers et blessé 27 personnes lorsqu'une voiture piégée a explosé au passage d'un bus de police. Le responsable présumé de cet attentat a été arrêté samedi dans le quartier où l'explosion a eu lieu, selon la police. L'attaque a été revendiquée par le HPG, aile militaire du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), "en représailles aux attaques de l'armée turque au Kurdistan". L'explosion avait été déclenchée à distance, alors que la plupart des attentats récents en Turquie sont des opérations suicide. Neuf autres suspects avaient déjà été arrêtés vendredi dans le cadre de l'enquête. Et une attaque à la voiture piégée vendredi peu avant minuit a encore fait un mort, plus au sud, dans la région: L'explosion du véhicule, dont il ne restait qu'un essieu carbonisé selon les images de la presse locale, a tué un ouvrier de chantier syrien et blessé 18 personnes près d'une base militaire près de Kiziltepe, dans la province de Mardin, a annoncé l'armée. Après une accalmie de deux ans, le conflit kurde a repris l'été dernier et des affrontements sanglants opposent les forces de sécurité aux rebelles du PKK dans de nombreuses villes du sud-est anatolien placées sous couvre-feu. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé cette semaine que 355 membres de forces de l'ordre avaient trouvé la mort dans les affrontements qui ont repris dans la région depuis l'été. Il a également affirmé que 5.359 membres du PKK avaient été tués, un bilan difficile à confirmer auprès d'autres sources.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire