Selon 75% des femmes, quelle tâche est réservée aux hommes à la maison ?

Ce sont les statistiques qui le disent, 75% des femmes trouvent que "descendre les poubelles" est une tâche réservée aux hommes.

Ceci dit, ça nous arrange bien, car ça nous permet d'en faire moins. Si on compte les points, les poubelles c'est 10, la vaisselle 4, lancer une machine 5, etc.

En une action nous cumulons et nous déchargeons du reste : "Attends Justine, j'ai descendu TES poubelles hier !".

Bon, sauf que pour qu'on daigne le descendre, il faut que le sac poubelle campe pendant des jours dans le coin de la porte d'entrée.

Et puis quand on jette un déchet, on pense rarement à tasser le Mont Ordures au moment propice pour éviter tout débordement, ni même de nouer les deux extrémités du sac en nous disant que la coupe est pleine, cela peut énerver notre conjointe...