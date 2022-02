Caen : appréhendé, il mord un policier

A leur arrivée, les forces de l'ordre interpellent le jeune homme en train de quitter son domicile. A leur vue, celui-ci devient complètement hystérique. Plaqué au sol, il lance de nombreux coups de pieds, atteignant un policier au tibia et au genou.

Dans un état second manifeste, il en mord un autre à l'index.

Il comparaissait mercredi 30 mars devant le Tribunal de grande instance de Caen pour rébellion et violence envers une personne dépositaire de l'autorité publique. « Je ne me rappelle de rien », dit-il à la barre.

Un voisin témoigne : « J'ai aidé les policiers car une telle violence était impossible à maitriser, à calmer. »

Le casier judiciaire du prévenu mentionne vol et port d'arme. De fait, il était en période de mise à l’épreuve au moment des faits. « Il y a un renoncement parental évident, plaide l'avocat, c'est un jeune inactif et détestable mais sa mère l'est tout autant, la preuve en est qu'elle n'est pas présente aujourd'hui. Elle passe son temps à appeler la police pour des bagarres entre eux. Avant elle sollicitait les voisins, mais ils se sont lassés. Elle aurait mieux fait de le laisser se calmer tout seul dehors. »

L'individu est condamné à trois mois de prison avec sursis et à deux ans de mise à l'épreuve.