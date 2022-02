Paris (AFP). SNCF, RATP, aérien: les perturbations dans les transports jeudi

RATP La régie des transports parisiens prévoit un train sur deux en moyenne sur les lignes A et B du RER (y compris sur les portions gérées par la SNCF), trois métros sur quatre et un trafic bus et tramway "quasi normal". L'appel à la grève a été lancé par les deux premiers syndicats, CGT et Unsa, insatisfaits des mesures salariales décidées pour 2016 malgré les larges bénéfices enregistrés l'année dernière. La CGT inscrit également son mouvement contre le projet de loi travail. SUD n'a pas déposé de préavis spécifique mais appelle les agents à manifester contre la réforme de la ministre du Travail Myriam El Khomri. SNCF Un TER sur deux devrait circuler en moyenne. En Midi-Pyrénées, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, les difficultés ont commencé mercredi soir, la SNCF faisant état de "très légères perturbations". En Ile-de-France, l'impact de la grève ne se fera sentir que jeudi, avec un train sur deux également (moins sur le RER C et les lignes J, R et U). Côté Intercités, la SNCF prévoit 4 trains sur 10 de jour, aucun de nuit (dès mercredi soir et jusqu'à vendredi matin). Sur le réseau TGV, les prévisions pour la journée de jeudi sont les suivantes: un train sur deux sur l'axe Nord, 3 sur 4 sur les axes Atlantique et Sud-Est. En revanche, les TGV Est circuleront normalement et le trafic sera quasi-normal sur les Ouigo (9 sur 10). Les trains internationaux ne sont pas touchés. "Des perturbations restent à prévoir localement dans la matinée du 1er avril", prévient en outre la SNCF. Des préavis de grève ont été déposés par la CGT, SUD et FO (non représentatif) à partir de mercredi 19h00. Les syndicats accusent le groupe public et le gouvernement de chercher à "abaisser les conditions de travail", que ce soit avec le projet de loi travail ou la refonte des règles d'organisation du travail des cheminots pour préparer l'ouverture totale à la concurrence. Aérien La direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies d'annuler préventivement 20% de leurs vols à l'aéroport d'Orly et un tiers à Marseille en raison d'un préavis déposé par l'Usac-CGT, deuxième syndicat chez les aiguilleurs. Air France prévoit à Orly "d'assurer l'ensemble des vols long-courriers" et 80% des vols intérieurs, ainsi que 65% de ses vols depuis ou vers Marseille. Roissy ne sera pas affecté, selon la compagnie. L'Usac-CGT réclame également des effectifs supplémentaires. A Air France, un appel à la grève a également été lancé par la CGT et FO contre la loi travail, qui sera suivi selon la CGT par 60% des personnels d'escale à Orly et en province. Mais selon la compagnie, il n'aura "pas d'impact" supplémentaire sur le trafic. Huit syndicats de la compagnie, dont les trois organisations de pilotes (SNPL, Spaf et Alter), ont par ailleurs appelé les salariés à prendre part à la manifestation parisienne.

