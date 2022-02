L'Agenda en Normandie : jeudi 31 mars

MANCHE

Tout ce week-end, se tient la 1ère édition de la fête des métiers d'art à Villedieu-les-Poêles. 23 exposants seront présents dans un chapiteau au coeur de la ville. L'entrée est gratuite. Retrouvez toutes ces infos et le programme complet ICI

Ce samedi, l'Association sportive Areva NC Full Contact organise la 3ème Nuit des Conquérants. Un grand tournoi de full contact vous proposera 9 combats au total dont 4 élites et 2 combats féminins. Rendez-vous, ce samedi, à 20h à Valognes au complexe Marcel Lechanoine.

Ce dimanche, opération de nettoyage de plage à Agon-Coutainville. Rendez-vous dès 15h sur la pointe d'Agon. Le matériel sera fourni par Mauna Kéa, ils offriront également un t-shirt aux 100 premières personnes. Retrouvez tous les nettoyages de plages dans la région ICI

CALVADOS

Ce samedi, après 3 ans d'absence Le Bal revient avec Le Bal des Enragés au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. C’est la crème de l’underground français réunie pour un show hors norme. C'est ce samedi au BBC à 20h. L'entrée est à 23€ sur place, 20€ en prévente et 16€ pour les abonnés. Plus d'infos ICI

Ce samedi, en Ligue 1, Caen se déplace à Toulouse à 20h. Vous pourrez suivre le match en live-tweet sur tendanceouest.com, tous les faits de jeu, des photos de la rencontre et les meilleurs tweets des supporters.

ORNE

Vendredi et tout ce week-end, c'est le grand retour du week-end Quasimodo à Argentan. Au programme : fête foraine, vente de véhicules neufs ou d'occasion, concerts, et spectacle de feu. Nouveauté 2016 : un salon de printemps s'invite à la programmation. Rendez-vous, pendant ces 3 jours sur le Champ de foire et sous le Hall d'Argentan.

Tout ce week-end, un salon du livre se tient à Flers. De nombreux auteurs seront présents, des animations seront également proposées : atelier linogravure, papier, couture et jeux pour enfants notamment. Rendez-vous, samedi et dimanche, au Forum de Flers.