De l'Enduro dans le Nord-Cotentin, dimanche 10 avril.

Ces pilotes s’élanceront un par un tous les 20 secondes sur un parcours d’une trentaine de kilomètre et seront chronométrés sur six spéciales qu’ils ils ne pourront pas reconnaître.

Outre le spectacle des pilotes compétiteurs sur des spéciales, des animations seront mises en scène sur le site de départ et arrivé de la lande saint Gabriel, telles que l’exposition de vélos, ou une démonstration de VTT Trial.

Le projet de cet événement né en 2013 en Normandie, avait pour ambition de proposer une nouveauté aux traditionnelles disciplines que propose le R4C. Il voit depuis sa création son taux de participation augmenter d’années en année due à une discipline en vogue située entre le XCountry et la Descente.

C’est donc dans la suite logique que L’Enduro du R4C s’inscrit dans le challenge « Enduro Normandie Series », créé cette année et qui rassemble deux autres épreuves prés du Havre et de Rouen au mois de mai et juin prochain organisées par les de clubs VTT Océane et enDHuro76.