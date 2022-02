The Voice: écoutez Philippine du Havre qui s'est qualifiée pour l'Epreuve Ultime

Elle a pris beaucoup de plaisir lors de la Battle. Elle parle de la taille de Florent Pagny qui n'est pas très grand et elle se sent grande à coté de lui.

Philppine Impossible de lire le son.

Florent Pagny déjà comblé pendant les répétitions

La chanson de Christine and the Queens, les deux talents l’ont chantée les doigts dans le nez, et c’est le cas de le dire, car il était déjà enchanté par leur répétition lors du coaching…alors que dire de leur prestation ! De plus, dans l’ensemble, il n’est pas le seul à avoir trouvé leurs voix magnifiques, car Zazie, Mika et Garou ont eux aussi beaucoup aimé.

Il est le seul à détenir le mot de la fin

La preuve qu’ils ont été emballés par leur battle ? Des éloges pour les deux talents ! Pour Garou, le mot à retenir est « classe ». Il trouve qu’elles ont de la « stature » et qu’il y a un mordant chez Philippine très intéressant. Zazie elle aussi pencherait plus pour Philippine, et parle en des termes assez forts de la jeune femme de 20 ans : « J’ai vu le feu sous la braise chez Philippine ». Mika quant à lui préfère Mary Ann, mais il n’a pas son mot à dire sur la décision finale qui appartient à Florent Pagny. Celui-ci choisit Philippine car il est très curieux de voir ce qu’elle peut proposer.