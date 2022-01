Dans la République du bonheur au Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly

Inspirée par le texte de Martin Crimp, la pièce prend la forme d'une pseudo-comédie musicale. "L'auteur a composé de nombreux livrets d'opéra et il y a toujours une musicalité dans ses textes, explique Marcial. Il inclut ici une série de chansons dont j'ai confié l'écriture au compositeur Étienne Bonhomme. Les morceaux sont rock et les musiciens sont sur scène." La pièce s'ouvre sur un repas de famille où l'une des filles annonce sa grossesse : "Cela questionne la place de l'homme dans le monde moderne. On assiste à l'éclatement de la cellule familiale, à la naissance d'une société utopiste jusqu'à la désillusion finale."

Pratique. Vendredi 25 mars à 20h. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 13 à 18€. Tél. 02 35 03 29 78