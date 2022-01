Bruxelles (AFP). Attentats: les frères El Bakraoui identifiés, un 3e suspect toujours en fuite

Ibrahim a été identifié grâce à ses empreintes comme étant l'un des auteurs des attentats de l'aéroport. Son frère Khalid a lui été identifié lui aussi par ses empreintes comme auteur de l'attentat à la station de métro de Maelbeek. Un troisième suspect de l'attentat de mardi à l'aéroport de Bruxelles est toujours en fuite, a poursuivi le procureur fédéral belge. Aux côtés du Belge Ibrahim El-Bakraoui, et d'un deuxième kamikaze "pas encore identifié" se trouvait un troisième homme, "vêtu d'une veste claire et d'un chapeau", qui est toujours "en fuite", selon le procureur. "Son sac contenait la charge explosive la plus importante", a-t-il précisé.

