Malherbe : Lenny Nagis sur la trace des champions

Lenny Nangis, qui compte déjà 28 sélections internationales et 14 buts sous le maillot français, a délivré deux passes décisives lors de cette entrée en matière convaincante. « Personnellement, tout va bien du moment que l'équipe gagne », répond-il simplement à cette forme étincelante (il avait également marqué trois fois lors des deux derniers matchs de préparation).

Il rêve du haut niveau

Sourire facile et allure de garçon bien élevé, Lenny Nangis n'est pas du genre à tirer la couverture sur lui. Il savoure simplement l'instant présent. « J'ai de temps en temps l'impression que les choses vont plus vites que je ne l'imaginais, confie ce petit gabarit (1,74 m). Mais comme on dit, il n'y a que le travail qui paye. » Visiblement, il n'est pas avare. Lenny Nangis, arrivé de Guadeloupe il y a deux ans, termine au Mexique « une saison remplie de bonheur ». « J'ai effectué cette année mes premiers pas au sein du groupe CFA, j'ai été aux portes des phases finales avec les U19, j'ai participé a mon premier championnat d'Europe avec l'équipe de France et en ce moment même je suis a la Coupe du Monde... rien de plus magnifique. » S'il continue à ce rythme, l'attaquant vif et adroit, amené à signer un premier contrat professionnel à son retour de sélection, ira très loin. « Mon seul rêve est de pouvoir jouer au plus haut niveau possible, c'est-à-dire franchir mes limites ! » Pour l'heure, il peut espérer ramener de grands souvenirs du Mexique, où le Mondial se poursuivra jusqu'au 10 juillet.