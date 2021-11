Un magazine médical Dr Patrick bientôt sur TF1.

TF1 se lance dans le médical. Il s'agira d'une émission quotidienne diffusée le matin et inspirée d'un programme américain. Le magazine s'appellera Dr Patrick et sera présenté par un médecin, le docteur urgentiste Patrick Bauwen. Au sommaire : des témoignages en plateau, et des conseils de spécialistes. Le tout aura lieu en public.

Bruce Toussaint quitte Canal + et va rejoindre les équipes de France 2. Il y animera un magazine hebdomadaire de deuxième partie de soirée qui contiendra de nombreux reportages. Un programme qui devrait être diffusé à la place du nouveau magazine de Jean-Luc Delarue dès la fin du mois de décembre, France 2 ne souhaitant pas que Delarue soit à l'antenne pendant son procès.

Nous avions déjà abordé sur tendanceouest.com les droits de diffusion du football français. Canal + s'est fait piquer il y a quelques semaines les droits de diffusion du championnat de France à l'étranger par le réseau qatari Al-Jazeera. Récemment, nous avons appris que la Ligue de football professionnel avait reçu pour la retransmission du championnat en France des offres de Canal+, Orange et à nouveau du groupe Al-Jazeera. C'est demain que le comité de pilotage se réunira afin d'examiner les 3 offres.

La sélection télé du jour, c'est le nouveau programme de France 2 "Une maison peut en cacher une autre". Souvenez-vous, il y a plusieurs mois, France 2 cherchait des normands pour une nouvelle émission immobilière. La première c'est ce soir. Y verrons nous des normands ? Réponse ce soir dès 22h30 sur la 2.