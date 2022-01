Macron dans le Calvados pour la transition numérique des entreprises

A partir de 10h15, le ministre de l'Economie a échangé avec des chefs d'entreprise des bassins d'emploi de Vire et de Flers. Il était accompagné de Pascal Allizard, maire de Condé-en-Normandie et sénateur, et d'Alain Tourret, député de la circonscription. Les débats se sont tenus au cinéma Le Royal.

Puis la délégation a pris la direction de l'entreprise Corlet, célèbre maison d'édition normande. Emmanuel Macron doit y remettre la légion d'honneur à Charles Corlet. Fils d'imprimeur, Charles Corlet est né à Condé-sur-Noireau (désormais Condé-en-Normandie), où il est resté toute sa vie fidèle à sa terre normande. Il a repris en 1961 l'imprimerie familiale après des études à l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques de Paris. Humaniste au grand coeur, il a notamment beaucoup oeuvré pour la réinsertion des détenus. Il avait employé Patrick Henry lors de sa première libération conditionnelle en 2001.

Dans l'après-midi, le ministre de l'Economie est attendu à Deauville pour participer au Forum du Tourisme Numérique 4, un salon destiné à favoriser les échanges entre les professionnels prestataires du numérique et les acteurs du tourisme. Il y retrouvera notamment Hervé Morin, président du Conseil régional de Normandie.

Le ministre Macron rencontre à Condé les chefs d'entreprise des industries du secteur pic.twitter.com/EwmCmqzbGg — tendanceouest (@tendanceouest) 21 mars 2016