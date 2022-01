Rio de Janeiro (AFP). Dans un Brésil divisé, de nouvelles accusations contre Dilma Rousseff

"Dilma a hérité et bénéficié directement de ce système, qui a financé ses campagnes électorales" en 2010 et 2014, a accusé le sénateur de gauche Delcidio Amaral, lui-même mis en examen dans ce dossier. Si l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), soupçonné par la justice de corruption et blanchiment d'argent, "dirigeait le système" de pots-de-vin, "Dilma aussi savait tout", a-t-il ajouté dans un entretien à l'hebdomadaire Veja. Les affirmations du sénateur, qui collabore avec la justice contre de futures remises de peine, surviennent au lendemain de vastes manifestations de la gauche brésilienne en soutien à la présidente. La journée a mobilisé 267.000 militants et sympathisants, selon la police, qui ont défilé dans 55 villes du pays, aux cris de "Il n'y aura pas de coup d'Etat!". Or c'est dix fois moins que les trois millions de Brésiliens descendus dans les rues la semaine dernière pour réclamer le départ de la chef de l'Etat qu'ils accusent d'avoir sciemment maquillé les comptes publics l'année de sa réélection, en 2014. Le géant d'Amérique latine, hôte des jeux Olympiques en août, est actuellement paralysé par une récession et une tempête politico-judiciaire, les défilés des deux camps se succédant depuis plusieurs mois, reflétant une société profondément divisée. Samedi, munis de pancartes "Lula voleur" et "Dehors Dilma", une centaine de manifestants se sont installés dans le centre de Sao Paulo, avec l'intention d'y rester jusqu'à obtenir la démission de Mme Rousseff. "Nous voulons la démission de Dilma et la prison pour Lula, puis pour tous les politiciens corrompus, quel que soit leur parti", racontait Bruno Balestrero, 27 ans. Depuis 13 ans au pouvoir, la gauche brésilienne, empêtrée dans un vaste scandale de corruption autour du groupe pétrolier étatique Petrobras, tangue dangereusement sur deux fronts: Dilma Rousseff est menacée au Parlement d'une procédure de destitution et son prédécesseur et mentor, Lula, risque un placement en détention provisoire. - Vers un changement de gouvernement? - Vendredi soir, un juge du Tribunal suprême fédéral (STF), plus haute juridiction du pays, a suspendu l'entrée récente de Lula au gouvernement, y voyant une "forme d'obstruction des mesures judiciaires". Selon le site juridique Jota, le Tribunal, seule instance pouvant confirmer ou annuler cette suspension, ne se réunira pas avant le 30 mars, en raison des vacances de Pâques. Pendant 11 jours, Lula ne peut donc exercer ses fonctions de chef de cabinet (quasi-Premier ministre) de Dilma Rousseff. Plus important encore, l'icône de la gauche brésilienne redevient simple justiciable. Dans ce laps de temps, le juge Sergio Moro, chargé du dossier Petrobras, "peut ordonner sa détention (provisoire) mais il devra démontrer qu'il existe des faits la justifiant", a affirmé à l'AFP Carlos Gonçalves, professeur de droit de l'Université catholique de Sao Paulo. L'avenir de Dilma Rousseff dépend lui du bon vouloir d'une Commission spéciale de 65 députés qui a entamé vendredi ses travaux et souhaite rendre un premier avis d'ici un mois. Son rapport sera soumis à l'Assemblée plénière des députés: si les deux tiers (342 sur 513) se prononcent en faveur de la mise en accusation de la présidente, celle-ci sera écartée de ses fonctions pendant 180 jours maximum. Il faudrait ensuite les deux tiers des sénateurs (54 sur 81) pour la destituer. Vendredi soir, l'Ordre général des avocats (OAB) a apporté son soutien à la procédure de destitution, estimant qu'il existait "des éléments juridiques complets qui mènent à une demande de destitution pour des actes comptables". Et samedi, un sondage de l'institut Datafolha chiffrait à 68% le soutien des Brésiliens à cette procédure, huit points de plus qu'en février. Jusqu'à présent, Fernando Collor de Mello (1990-1992) avait été le seul président dans l'histoire du pays à être destitué, pour corruption. Selon Joao Augusto de Castro Neves, directeur Amérique latine au cabinet d'analyse Eurasia Group, "la probabilité d'un changement de gouvernement augmente vraiment", à 75% selon ses calculs, et "cela pourrait arriver dès le début mai".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire